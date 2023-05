One Group erreicht Vollplatzierung ihres ersten Spezial-AIF

Die Hamburger One Group hat ihr erstes Investmentprodukt für Bestandsimmobilien nach nur neun Monaten erfolgreich ausplatziert. Der ProReal Kapstadtring Hamburg ist als alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF) für semiprofessionelle und institutionelle Investoren konzipiert und investiert in eine Serviced-Apartments-Immobilie am Kapstadtring in der Hamburger City Nord mit 143 Einheiten. Seit Auflegung im Juli 2022 [wir berichteten] flossen dem Fonds rund 22 Millionen Euro Eigenkapital zu.

.

„Die erfolgreiche Platzierung bestärkt uns in unserem Kurs, unsere Produktpalette gezielt um Bestandsimmobilien und Assetklassen zu erweitern. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Soravia und dem Mieter Numa geht es jetzt beim Kapstadtring in der Bestandshaltephase um einen kontinuierlichen Fokus auf Wertschöpfung für unsere Anleger. Vertriebspartner und Investoren wissen die bisherige klare Outperformance des Investments gegenüber unseren bewusst konservativ kalkulierten Prognosen in jedem Fall zu schätzen“, erklärt Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter der One Group.



Das Asset wurde im März 2022 erworben und für 15 Jahre an Numa vermietet. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen des ProReal Kapstadtring Hamburg liegen zwischen 4,5 und 5,0 Prozent. Die Laufzeit des Fonds ist bis zum 30.06.2033 geplant. Die One Group GmbH ist selbst mit 10,1 % an der Objektgesellschaft beteiligt und unterstreicht damit die gleichgerichtete Interessenslage.



Hohe Nachfrage führt zu finanzieller Outperformance für Anleger

Das Gebäudeensemble am Kapstadtring 1 umfasst ein zwölfgeschossiges Hauptgebäude mit insgesamt 143 Serviced-Apartments, ein Nebengebäude und eine Tiefgarage. Die denkmalgeschützte Immobilie wurde in den Jahren 2016 bis 2018 revitalisiert. Die verkehrsgünstige Lage zwischen der Hamburger Innenstadt und dem Flughafen hat dazu geführt, dass sich zahlreiche namhafte Unternehmen in unmittelbarer Nähe angesiedelt haben. Daher besteht nachhaltig eine hohe Nachfrage nach möbliertem Wohnraum.



Nach Bezug der Flächen durch Numa zum 1. Juli 2022 konnte eine frühere Inbetriebnahme und damit eine kürzere mietfreie Zeit realisiert werden. Das war möglich aufgrund des geringeren als zuvor angesetzten Investitionsbedarfs. Daraus ergibt sich eine stärkere wirtschaftliche Performance des Fonds als ursprünglich geplant.