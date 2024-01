One Group degradiert Geschäftsführer Thies und Quentin

Erst werden im Dezember die Zinszahlungen für vier Anlageprodukte ausgesetzt [wir berichteten], jetzt hat die One Group ihre beiden Geschäftsführer Malte Thies und Oliver Quentin zu Team-Mitgliedern degradiert. Die Entscheidung erfolge „einvernehmlich“, die Nachfolge übernehmen die beiden Manager Uwe Richter und Mario Kuhn, die über „langjährige Fach- und Führungskompetenz“ verfügen.

Uwe Richter ist Experte im Portfoliomanagement und seit mehr als 20 Jahren im Investmentgeschäft tätig. Er ist seit über drei Jahren als Leiter Fondsmanagement bei der One Group tätig. Mario Kuhn besitzt langjährige Erfahrung als Leiter des Innendienstes und als Prokurist der One Group. Er ist inzwischen seit über 12 Jahren für das Unternehmen tätig.



Mit dem Wechsel in der Spitze setzt die Gruppe „weiterhin auf solides Management und langjähriges Fachwissen, um den Anforderungen eines schwierigen, komplexer werdenden Marktumfelds gerecht zu werden und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern“, so das Unternehmen. In den kommenden Monaten seien neue Investmentprodukte geplant. Dabei stünde in einem herausfordernden Markt weiterhin „das Ziel im Vordergrund, die Positionierung als führender Anbieter im Bereich innovativer Investmentprodukte zu stärken und zukünftig weiter auszubauen.“