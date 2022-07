One Group bringt ersten Spezial-AIF für Bestandsimmobilien

Die Hamburger One Group bietet erstmals einen ergänzenden Investitionsansatz für Bestandsimmobilien an. Der ProReal Kapstadtring Hamburg ist als alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF) für semi-professionelle und institutionelle Investoren konzipiert und investiert in ein Gebäudeensemble am Kapstadtring 1 in der Hamburger City Nord.

