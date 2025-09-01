One Frankfurt fast voll: CA Immo meldet neue Mietverträge

CA Immo hat im Frankfurter Büro- und Hotelhochhaus „One“ weitere Mietverträge über insgesamt rund 2.000 m² abgeschlossen. Damit ist das 68.000 m² umfassende Gebäude zu 98 Prozent vermietet. Neben einer Flächenerweiterung von Crédit Agricole CIB wird die Privatbank Merck Finck als neuer Mieter einziehen.

.

„Mit der Crédit Agricole CIB erweitert ein renommierter Bestandsmieter seine Präsenz im „One“ deutlich – ein klares Bekenntnis zur Qualität und Attraktivität des Gebäudes. Besonders freut mich, dass wir mit Merck Finck einen weiteren namhaften Finanzdienstleister für das „One“ gewinnen konnten, der sich bewusst für die zentrale Lage und die exzellenten Standortqualitäten entschieden hat. In dem fast vollvermieteten „One“ stehen nun nur noch zwei jeweils rund 800 m² große, aber besonders attraktive Flächen in der 34. und 46. Etage mit Blick auf die Frankfurter Skyline zur Verfügung. Als Besonderheit können wir die Fläche in der 34. Etage sogar in zwei Mietflächen zu jeweils rund 400 m² aufteilen, sodass wir hier auch kleinere Mietgesuche bedienen können“, sagt Matthias Winkelhardt, Leiter CA Immo Frankfurt.



Die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB), die bereits seit 2023 im „One“ ansässig ist, mietet zusätzlich 1.621 m² Bürofläche. Damit kommt sie künftig auf eine Gesamtmietfläche von rund 4.600 m² im Gebäude. Als neuer Mieter hat zudem die Merck Finck a Quintet Private Bank (Merck Finck) einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen, um ihren Frankfurter Unternehmenssitz vom Westend in das zentral gelegene Gebäude „One“ zu verlegen. Beim Abschluss des Mietvertrages mit Merck Finck war Colliers beratend und vermittelnd tätig.



Das „One“ an der Brüsseler Straße 1-3 gilt in architektonischer, technischer und nachhaltiger Hinsicht als Best-in-Class-Bürogebäude. Für seine Nachhaltigkeit hat es das DGNB-Platin-Zertifikat sowie eine DGNB-Diamant-Auszeichnung für seine hervorragende Architektur und städtebauliche Einbindung erhalten. Zudem wurde das Gebäude als erstes Hochhaus in Zentraleuropa mit den SmartScore- und WiredScore-Zertifikaten jeweils in Platin ausgezeichnet.