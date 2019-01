Omnibrand mietet ersten Showroom in Deutschland

Die Omnibrand GmbH hat sich im Zuge der Standortsuche für einen Showroom im Düsseldorfer Medienhafen entschieden und damit einen weiteren Standort in Deutschland eröffnet. Der Spezialist für Sourcing, Produktion und Merchandising, hat seinen Hauptsitz in Hong Kong und möchte mit dem Büro in Düsseldorf sowohl seinem Stammgeschäft, als auch seinem Lizenzgeschäft für National Geographic eine Heimat geben. Der Bezug des neuen Showrooms in der Kaistraße 2 findet im 4. Quartal statt, damit bereits im Januar 2019 zur Modemesse die erste Kollektion präsentiert werden kann.

.

Für die Betreuung des Mieters sowie des Vermieters war das Imovo beauftragt. Mit der Vermietung an Omnibrand ist das sogenannte D.O.C.K., Düsseldorf Office Center Kaistraße, nun vollständig vermietet. „Ich finde es großartig, dass Omnibrand sich für diesen repräsentativen Showroom entschieden hat. Er vereinigt alle Anforderungen, die das Unternehmen an den neuen Standort gesetzt hat. Durch die anderen Modenutzer in dem Gebäude, werden sich sicherlich viele Synergien entwickeln, “ freut sich Bianca Könnecke, die handelnde Mitarbeiterin bei Imovo.