Omega wertet um 24 % ab

Das neue Management unter der Führung von Vorstand Peer Grahle und dem neu strukturierten Aufsichtsrat mit der Vorsitzenden Tanaz Vakili treibt den Restrukturierungsprozess voran. In diesem Zuge erfolgte auch die Neubewertung des Immobilienportfolios. Zum Stichtag 31. August 2023 ergibt sich eine signifikante Abwertung von 24%. Die deutschlandweit verteilten Objekte der Unternehmensgruppe, hauptsächlich Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser, liegen zum Großteil in B- und C-Lagen mittelgroßer Städte, in der Nähe größerer Ballungszentren oder Metropolregionen in Deutschland.



„Das Portfolio ist grundsätzlich gut diversifiziert und verfügt über eine solide Mieterstruktur sowie Potenzial, gleichwohl hat sich die aktuelle Marktlage von der Bewertung entkoppelt. Wodurch wir für unseren Gesamtbestand konkrete Maßnahmenpläne entwickelt haben,“ erklärt Peer Grahle, Vorstand der Omega AG.