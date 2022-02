Omega und Deutschland Immobilien setzen auf Seniorenwohnheime

Die Omega AG und Deutschland Immobilien verkünden eine strategische Kooperation bei Immobilienprojekten. Im ersten Schritt beteiligt sich Omega an drei altersgerechten Wohnprojekten mit einem Projektvolumen von 125 Mio. Euro und treibt so eigene ESG-Strategie voran.

.

Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird laut der beiden Partner insbesondere der Bereich altersgerechtes Wohnen darstellen, ganz im Sinne der ESG-Strategien beider Unternehmen. Die 2011 gegründete Omega AG wird dabei ihre Expertise in der Projektentwicklung von Wohnimmobilien einbringen, während die DI AG ihre 22-jährige Vertriebserfahrung als Online-Marktplatz für Anlage-Immobilien verschiedenster Assetklassen und das eigene Netzwerk aus Pflegebetreibern, Entwicklern und Investoren zur Verfügung stellt.



In einem ersten Schritt der Kooperation hat sich Omega an einem Paket mit drei Immobilien im Bereich altersgerechtes Wohnen mit einem Anteil von jeweils 89,9% beteiligt. Auf einem 10.844 m² großen Areal im baden-württembergischen Stetten am kalten Markt werden bis Q4 2022 unter dem Namen „Wohnpark Stetten am kalten Markt“ insgesamt 74 Pflege-Wohnungen errichtet. Alle Räumlichkeiten sind komplett barrierefrei geplant. Ein langfristiger, erfahrener Betreiber ist mit der Servicehaus Sonnenhalde MSG GmbH bereits gefunden. Der Mietvertrag läuft über 25 Jahre plus einmal 5 Jahre Verlängerungsoption.



„Im Rahmen unserer dynamischen Wachstumsstrategie spielt der Ausbau unseres sozial nachhaltigen Immobilienbestands eine Schlüsselrolle. Altersgerechte Wohn- und Pflegeimmobilien sind für uns daher ein strategischer Schwerpunkt unserer Ankaufs- und Entwicklungsaktivitäten„, kommentiert Ralph Reinhold, Vorstand der Omega AG.



„Der Bedarf nach altersgerechtem Wohnraum ist immens und wird absehbar weiter stark steigen. Für Anleger bieten sich hier daher attraktive Möglichkeiten zur Vermögenssicherung oder Altersvorsorge“, ergänzt Patrick Holze, Vorstandsvorsitzender von DI AG. „Genau wie Omega suchen wir bundesweit stets nach Wertschöpfungspotenzial. Diese aktive Wertsteigerungsphilosophie macht uns zu idealen langfristigen Partnern."