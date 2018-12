Omega meldet vier neue Mandate

Omega hat zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember gleich vier neue Mandate an Land gezogen. Zum einen wird der Dienstleister den Einzug der Erstmieter in die Berliner Pepitahöfe mit insgesamt 1.024 Wohnungen im Auftrag der Degewo und WBM koordinieren, zum anderen übernimmt Omega im Auftrag von Exporo die Vermietung und das Property Management eines Quartiers für Betreutes Wohnen in Hürth bei Köln. Zu guter Letzt hat Omega einen Vertrag mit Tattersall Lorenz für das Management des Southwind-Portfolio abgeschlossen, das sich seit Frühling im Eigentum der P&P Gruppe befindet.

