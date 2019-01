Omega managt Dorint Hotel Messe Köln

Dorint Hotel An der Messe Köln

© Stefan Pocha und Christiane Burwitz/Commerz Real AG

Die Omega Immobilien Gruppe hat zum 1. Januar 2019 den Auftrag für das Bestandsmanagement des Dorint Hotels an der Messe Köln erhalten. Vertragspartner ist die Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft, die das Hotel im November 2018 für ihren Spezialfonds erworben hatte [wir berichteten]. Das Managementmandat umfasst das kaufmännische und technische Property Management des Hotels.

.

Das 2001 fertiggestellte sechsgeschossige Vier-Sterne-Hotel, wurde im Jahre 2011 aufwendig renoviert und befindet sich in der Deutz-Mülheimer Straße 22-24 - in ausgezeichneter Lage direkt gegenüber der Messe Köln im Stadtteil Deutz. Insgesamt bewirtschaftet der Property Management-Dienstleister damit bereits vier Hotelimmobilien. „Wir freuen uns, die Commerz Real dabei unterstützen zu können, dem wachsenden Besucherandrang angemessene und moderne Flächen zur Verfügung zu stellen“, erläutert Regina Jones, Geschäftsführerin bei Omega Immobilien.



Das Dorint Hotel an der Messe Köln umfasst knapp 20.000 m² Mietfläche sowie 131 Tiefgaragenstellplätze und bietet 313 Zimmer, ein Restaurant, eine Bar, einen Wellnessbereich sowie 13 flexibel gestaltbare und modern ausgestattete Tagungsflächen.



Mit rund 3,6 Millionen Hotelgästen und mehr als 6,2 Millionen Übernachtungen zählt Köln zu den gefragtesten europäischen Zielen für Geschäftsreisende und Touristen.