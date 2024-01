Omega AG: Insolvenzverwalter prüft Übertragungsvorgänge

Die Omega AG hat in der vergangenen Woche am Amtsgericht München Insolvenz angemeldet. Das Gericht hat den Rechtsanwalt Matthias Hofmann von der Kanzlei Pohlmann Hofmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter benannt, der auch schon seit Dezember verschiedene Immobilienprojektgesellschaften der Gruppe verwaltet, die insgesamt rund 1.450 Wohneinheiten in Stralsund und in Rheinland-Pfalz im Bestand haben. Wie er nun mitteilte, werden nun Übertragungsvorgänge auf Dritte überprüft.

.

Nach ersten Erkenntnissen des vorläufigen Insolvenzverwalters gehörten zur Omega-Unternehmensgruppe zeitweise über 70 Gesellschaften, wobei einzelne Beteiligungen oder Immobilienportfolios in den vergangenen Monaten bereits auf Dritte übertragen wurden. Die entsprechenden Übertragungsvorgänge wird der vorläufige Insolvenzverwalter im Rahmen seiner bereits eingeleiteten Ermittlungen prüfen. Dies gilt insbesondere für die Übertragungen auf Gesellschaften, die zur Gruppe der Whitefield Investment AG gehören, bei der es sich seit Mitte des Jahres 2023 um die mittelbare Mehrheitsaktionärin der Omega AG handelt.



Die Vermögenslage der Omega AG und auch deren Schulden, die sich nach vorläufigen Erkenntnissen Mitte des Jahres 2023 auf rund 350 Mio. Euro aufsummiert haben sollen, sind bislang nicht abschließend geklärt. Der vorläufige Insolvenzverwalter versucht derzeit, sich gemeinsam mit seinem Team einen Überblick über die Unternehmensgruppe zu verschaffen. Hierzu Hofmann: „Derzeit haben wir nur einen sehr eingeschränkten Blick auf Vermögen und Schulden der Omega AG, da uns das Unternehmen selbst bislang keinerlei Auskünfte erteilt hat. Wir haben inzwischen Ermittlungen in viele Richtungen eingeleitet und stehen bereits in Kontakt zu einzelnen Gläubigern.“ Der vorläufige Insolvenzverwalter wird insoweit im weiteren Verlauf insbesondere auch Sachverhalte zu prüfen haben, die der sogenannten Insolvenzanfechtung unterliegen können. Die in §§ 129 ff. InsO geregelte Insolvenzanfechtung ermöglicht es, in eröffneten Insolvenzverfahren Vermögensverschiebungen unter bestimmten Voraussetzungen zugunsten der Gläubiger insolventer Unternehmen rückabzuwickeln. Der Rückforderungsanspruch kann nach den Regelungen des § 145 InsO sogar gegen Dritte geltend gemacht werden, die Vermögenswerte insolventer Gesellschaften nachgelagert von Ersterwerbern kaufen, wenn die Veräußerung durch die insolvente Gesellschaft der Insolvenzanfechtung unterlag.



Zuletzt ist bekannt geworden, dass die Omega AG noch im Dezember 2023 durch einen Hauptversammlungsbeschluss in „Amina AG“ umfirmiert worden war. Der Sitz der Gesellschaft wurde zugleich nach Nordenham in Niedersachsen verlegt. Zudem ist aus Presseberichten bekannt geworden, dass die Whitefield Capital GmbH die Liquidation der Omega AG in Auftrag geben will. Hierzu der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Matthias Hofmann: „Die Hintergründe der Umfirmierung und Sitzverlegung sind mir nicht bekannt. Ob es sich hierbei um einen Versuch handeln sollte, den Zugriff auf Vermögen der Omega AG durch Gläubiger zu erschweren, kann ich nicht beurteilen. Für die Gläubiger ändern diese Vorgänge wie auch ein etwaiger Liquidationsbeschluss im Ergebnis aber nichts – die Gläubiger können ihre Rechte weiterhin gegenüber der Gesellschaft durchsetzen. Gläubiger können sich gern in meiner Kanzlei melden, sofern sie nicht ohnehin in den nächsten Tagen von mir kontaktiert werden. Auch für Hinweise auf weitere Schulden und insbesondere auf Vermögenswerte der Omega AG sind wir dankbar.“



Parallel zur Bekanntmachung des Insolvenzverwalters äußerte sich die Whitefield Gruppe zu den Vorgängen und widerspricht verschiedenen zweideutigen Vermutungen. „Seit der Übernahme im August 2023 sollen durch die Whitefield Gruppe veranlasste Vermögensverschiebungen aus der Omega AG stattgefunden haben. Die Whitefield Gruppe stellte bereits im Rahmen ihrer Due Diligence fest, dass es den Anschein erweckt, dass mögliche Vermögensverschiebungen im Geschäftsjahr 2022/Anfang 2023 und früher stattgefunden haben könnten. Die Verträge, welche die Whitefield Gruppe seit der Übernahme im Zusammenhang mit der Omega AG bzw. deren Tochtergesellschaften getätigt hat, wurden unter einer aufschiebenden Bedingung beurkundet, d.h. der Vollzug der Urkunde findet erst dann statt, sofern die Voraussetzung erfüllt ist, dass alle Beteiligten ihre Zustimmung erteilen. In diesem Zusammenhang verbittet sich die Whitefield Gruppe zukünftig die Unterstellung von Dritten, dass unrechtmäßige Firmenübertragungen aus der Omega AG stattgefunden hätten.“, so das Unternehmen in seiner Stellungnahme.



Ebenfalls nicht der Wahrheit entspricht laut Whitefield die Aussage, dass die Unternehmensgruppe der Omega AG die Anteile an dem Wohnportfolio in Stralsund mit 1.450 Einheiten hält, da sie lediglich mit 10,1% Minderheitsgesellschafterin der inzwischen insolventen Elysion Wohnen GmbH ist und zu keiner Zeit Einfluss auf das Portfolio hatte.



Die Whitefield Gruppe bestätigt lediglich, dass der langjährige Mitarbeiter der Omega AG und seit August 2023 zum Vorstand ernannte Peer Grahle im Sinne des Mehrheitsgesellschafters agiert habe. Trotz der enormen Herausforderungen wurde in Abstimmung mit der Whitefield Gruppe ein tiefgreifendes Restrukturierungsprogramm eingeleitet und konsequent umgesetzt, so das Unternehmen. In diesem Zusammenhang erfolgten Wertberichtigungen des Immobilienbestandes von rund 24 % sowie signifikante Maßnahmen, um die laufenden Kosten zu senken. Allein im Bereich der operativen Kosten und notwendige Reduzierungen der Personalaufwendungen konnte eine Ersparnis von über 300.000 Euro pro Monat erreicht werden.



„Der inzwischen vorliegende Insolvenzantrag sei nicht das Ergebnis der in den letzten 6 Monaten durchgeführten Maßnahmen und des operativen Geschäfts, sondern ist eindeutig zurückzuführen auf das außerordentlich undurchsichtige Kreditgeschäft mit zwei tschechischen Banken und einer in den Niederlanden ansässigen Crowdfunding Plattform, welche das größte in der Omega Gruppe befindliche Wohnimmobilienportfolio in Rheinland-Pfalz mit knapp 900 Einheiten finanzieren“, so Whitefield.