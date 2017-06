Olympus baut Europazentrale mit der Zech Group

Die im vergangenen Jahr angekündigte neu geplante Olympus-Firmenzentrale am alten alten Olympus-Standort in der Wendenstraße geht in die Realisierung. Am 8. Juni 2017, haben Olympus und die Zech Group, entsprechende Verträge der neuen EMEA-Zentrale unterzeichnet. Die Entwicklung und Durchführung des Bauvorhabens beabsichtigen der Medizintechnikkonzern und die Zech Group partnerschaftlich im Wege eines Joint Ventures umzusetzen. Damit ist die Zech Group mit ihren operativen Einheiten exklusiver Partner von Olympus für das anspruchsvolle Projekt.

Olympus Campus am alten Standort

Der Medizinkonzern bleibt seinem alten Standort in Hammerbrook treu. Nachdem im vergangenen Jahr im Rahmen der Planungen bereits alle Mitarbeiter im Pose...

Fotos: gmp Architekten



[…]