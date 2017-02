Olympus baut neue Europazentrale in der Hamburger City Süd

Modernere Architektur, eine moderne Arbeitswelt und mehr Platz: Medizintechnik-Hersteller Olympus ist auf Expansionskurs und zieht voraussichtlich im Sommer 2020 mit rund 1.000 Angestellten in eine neue Europazentrale im Hamburger Stadtteil Hammerbrook. Damit baut das Unternehmen seinen Standort Hamburg massiv aus. Von Open Space über Rückzugsareale bis hin zu Cafés und Sporteinrichtungen sollen die Büros den Ansprüchen an das 'Neue Arbeiten' gerecht werden.

Neue Europazentrale mit 55.000 m²

Im Stadtteil Hammerbrook errichtet Olympus einen Neubau für Marketing und Vertrieb seiner Produkte in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und die Olympus Deutschland GmbH. Die neue Unternehmenszentrale entsteht auf dem Grundstück zwischen Heidenkampsweg, Wendenstraße und Sachsenstraße und umfasst insgesamt 55.000 m² Fläche. Für die neue Zentrale werden alle aktuell genutzten Gebäude abgerissen, da ihre Modernisierung mit zu hohem Aufwand verbunden wäre. Die Mitarbeiter ziehen vorübergehend in das Poseidonhaus an der Amsinckstrasse, ebenfalls in Hammerbrook, wo Olympus bereits im vergangenen Jahr einen Vertrag für die Anmietung von 23.800 m² Fläche unterzeichnete [Olympus mietet 24.000 m² im Hamburger Poseidonhaus]. Teil des Neubaus in der City Süd wird auch ein hochmodernes Trainingszentrum sein. Der Neubau in der City Süd soll voraussichtlich bis 2020 fertiggestellt sein. Verantwortlich für den Entwurf ist das Hamburger Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner (gmp).



In Jenfeld erweitert Olympus außerdem sein europäisches Entwicklungs- und Produktionszentrum für Medizintechnik. Das europäische Entwicklungs- und Produktionszentrum in der Kuehnstrasse wird bis Sommer 2018 um 20.000 m² erweitert. Ein Investitionsvolumen wollte Olympus auch auf Anfrage unserer Redaktion nicht nennen. Schätzungen aus der Branche gehen aber von rund 100 Mio. Euro aus. Damit stellen die beiden Bauvorhaben zusammen eine der größten Bauinvestitionen eines Unternehmens in Hamburg in den vergangenen Jahren dar.





Neue Europazentrale von Olympus im Heidenkampsweg in Hamburg-Hammerbrook.



Expansion erfordert mehr Platz

Mit dem Neubau in Hammerbrook reagiert Olympus auf sein angestrebtes Wachstum. „Wir planen entsprechend dem Trend der letzten Jahre ein strategisches, globales Wachstum von jährlich sechs Prozent bis 2021. Der Neubau trägt dieser Entwicklung Rechnung und wird unseren Mitarbeitern eine moderne und inspirierende Arbeitsumgebung bieten“, erläutert Stefan Kaufmann, Executive Managing Director, Olympus Europa. „Zugleich bekennen wir uns mit den Bauten in Hammerbrook und Jenfeld als größter japanischer Arbeitgeber klar zur Hansestadt.“



Eine weitere gute Nachricht für Hamburg: Olympus stellt ein und plant bis zu fünf Prozent mehr Arbeitsplätze jährlich in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service, Forschung & Entwicklung sowie Produktion - vor allem in der Medizintechnik. Die zusätzlichen Arbeitsplätze wurden bei den Expansionsplänen berücksichtigt. "