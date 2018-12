Oliver Wyman mietet im Kö-Quartier

Kö-Quartier

Hines hat mit Oliver Wyman, eine der weltweit führenden Strategieberatungen, einen Mietvertrag für das Kö-Quartier abgeschlossen. Realisiert wird das Projekt im Düsseldorfer CBD durch ein Joint-Venture von Hines und einem deutschen Versorgungswerk. Beratend tätig bei der Vermietung war zudem die Düsseldorfer Niederlassung von CBRE.

„Wir freuen uns mit Oliver Wyman einen weiteren renommierten Mieter für das Kö-Quartier gefunden zu haben, der hervorragend zum Objekt und dem Mieter-Mix passt. Die auf über 80 % angestiegene Vorvermietungsquote bestätigt unsere Entwicklungsstrategie, mit dem Kö-Quartier qualitativ hochwertige Büro- und Einzelhandelsflächen anzubieten“, so Benjamin Biehl, Managing Director des Düsseldorfer Hines Büros. Mit dem für Mitte 2019 geplanten Einzug in das Kö-Quartier, stehen Oliver Wyman exklusive Büro- und Besprechungsräume für Mitarbeiter sowie Kunden zur Verfügung.



Das Kö-Quartier liegt im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt und bildet ein Ensemble um die Königsallee, Benrather Straße, Breite Straße und Bastionsstraße. Das Quartier verfügt insgesamt über rund 55.000 m² Mietfläche und 420 Tiefgaragenplätze. Neben den fünf Bestandshäusern des Quartiers entstehen bis Anfang/Mitte 2019 drei eigenständige Neubauten um die Benrather Straße und Breite Straße. Akzente, wie die markante Eckbebauung, verleihen eine exzellente Visibilität. Besonders geprägt werden die drei Häuser durch repräsentative Eingangsbereiche. Nach Fertigstellung wird der Neubau rund 16.000 m² hochmoderne Büro- und zusätzlich rund 2.000 m² exklusive Einzelhandelsflächen bieten. Aufgrund der flexiblen und effizienten Grundrisse, können die Flächen laut Hines optimal den Bedürfnissen einer anspruchsvollen Klientel angepasst werden. Das Gesamtquartier ist das erste Gewerbequartier, das nach DGNB Platin Standard zertifiziert wurde. Die Neubauten wurden bereits mit dem Platin-Standard vorzertifiziert, ein Vollzertifikat in Platin wird ebenfalls angestrebt.