Oliver Vogt übernimmt Regionalvorstand des ZIA Region Süd

Oliver Vogt, Geschäftsführer von Wöhr + Bauer, ist zum neuen Vorstandsmitglied des ZIA Region Süd ernannt worden. Der studierte Bauingenieur und Immobilienökonom (ebs) entwickelt, revitalisiert und managt seit über 20 Jahren nachhaltige (inner-)städtische Immobilienprojekte in München, Stuttgart und Frankfurt. In seinem neuen Amt möchte sich der erfahrene Praktiker vor allem für mehr Nachhaltigkeit und digitale Innovationen in der Branche einsetzen.

„Wir freuen uns sehr, mit Oliver Vogt einen erfahrenen Real-Estate-Experten begrüßen zu dürfen. Oliver Vogt kann sehr viel Wissen und Praxiserfahrung aus dem Bereich Projektentwicklung, Baurecht sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Vorstand des ZIA Region Süd einbringen“, sagt Dr. Heike Piasecki, Niederlassungsleiterin und Prokuristin der Bulwiengesa AG sowie Vorsitzende des Regionalvorstands ZIA Region Süd.



Der Regionalvorstand des ZIA Süd besteht aus hochkarätigen Führungskräften, die über langjährige Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Branche verfügen: Sven Behrends, Partner der PWC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Robert Gauggel, Mitglied der Geschäftsführung der CT Real Estate Partners GmbH & Co. KG, Dr. Pamela Hoerr, Generalbevollmächtigte der Deutschen Pfandbriefbank (PBB). Regionalbeauftragte ist Brigitte Walter, die ihre langjährige Immobilienexpertise in verschiedenen Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten einbringt.



Oliver Vogt freut sich auf seine neue Aufgabe und auf die Gestaltungsmöglichkeiten: „Ich danke dem Vorstand und dem Präsidium des ZIA für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, als Mitglied des ZIA Regionalvorstands Süd in einem höchst anspruchsvollen Marktumfeld gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und Vorstandskolleginnen positive Impulse für mehr Nachhaltigkeit und eine erfolgreiche Digitalisierung setzen zu können.“