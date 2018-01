Oliver Priggemeyer neuer Geschäftsführer bei Hamburg Trust

Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager Hamburg Trust Grundvermögen und Anlage GmbH hat die Geschäftsführung ab dem 1. Januar 2018 durch Oliver Priggemeyer verstärkt. Der 48jährige übernimmt die Funktion des Chief Operating Officer (COO).

Oliver Priggemeyer verfügt über profundes Immobilien-Know-how und langjährige Erfahrung in der Führung von Unternehmen der Immobilienbranche. Er war zuvor in mehreren Top-Management-Positionen im Immobilien-Investment und -Asset Management tätig, zuletzt als Vorstand der IVG Immobilien AG/Office First Immobilien AG und vorher bei der IC Immobilien Holding AG. Insbesondere wird Oliver Priggemeyer durch seine Erfahrungen im Auf- und Ausbau von Immobilienportfolios für institutionelle Investoren die Wachstumsstrategie der Hamburg Trust Gruppe weiter voranbringen.