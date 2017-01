ECE-Center-Manager Oliver Kraft wechselt als Teamleiter zu JLL

Oliver Kraft

Nach 13 Jahren bei der ECE ist der Center Manager Oliver Kraft (44) zu JLL gewechselt und wird dort als Leiter des Bereichs Shopping Center Management die Position von Christoph Stoll übernehmen, der sich laut JLL nach fünf Jahren im Unternehmen dazu entschieden hat, sich zukünftig beruflich neu zu orientieren. Bis zu seinem Ausscheiden im März 2017 wird er zusammen mit Oliver Kraft einen fließenden Übergang sicherstellen.

Oliver Kraft ist seit Oktober bei JLL an Bord. Der studierte Betriebswirt war rund 13 Jahre für die ECE tätig – unter anderem als Center-Manager in Essen, Hamburg und Mülheim an der Ruhr. Er wird das 30 Personen starke Team künftig von Berlin aus führen.