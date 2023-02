Oliver Kemper steigt bei Verdion zum Investment Director auf

Oliver Kemper

© Matt Writtle

Nach drei Jahren als Senior Investment Manager tätig, hat Verdion Oliver Kemper zum 1. Januar zum Investment Director befördert. Im Zuge seiner Beförderung konzentriert er sich zukünftig vom Standort Frankfurt aus verstärkt auf die Akquise von Core-Plus- und Value-Add-Objekten sowie Brownfield-Opportunitäten in ganz Deutschland. Darüber hinaus liegt ein größerer Fokus auf der Umsetzung von Businessplänen für Bestandsobjekte.

.

Seit seinem Einstieg ist er für die Identifizierung, Beschaffung, Analyse, Verhandlung und Durchführung von Investitionen sowie das Transaktionsmanagement im An- und Verkauf des Verdion European Logistics Fund 1 (VELF 1) verantwortlich, der inzwischen geschlossen und voll investiert ist. Der Fonds investiert in städtische oder stadtnahe Logistikimmobilien und Grundstücke in etablierten Standorten in Nordeuropa und hat ein Gesamtvolumen von 310 Millionen Euro. Das Fundraising für den Nachfolgefonds ist im September 2022 angelaufen [wir berichteten].



Das Verdion Team in Frankfurt wächst und soll auch in den nächsten Monaten personell weiter aufgestockt werden. Zuletzt ist Nira Morres als Team Assistant zu Verdion hinzugestoßen. Sie kommt von Mileway, wo sie zuvor als Office Managerin gearbeitet hat.