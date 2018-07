Oliver Herrmann leitet Avison Young-Niederlassung in Hamburg

Oliver Herrmann

© Avison Young

Avison Young hat Oliver Herrmann zum Niederlassungsleiter seines Hamburger Büros ernannt. Der 47-Jährige, der seit 2016 auch Prokurist von Avison Young in Deutschland ist, hat die Position zum 1. Juni angetreten. Zuvor leitete er rund drei Jahre das Investment-Team am Hamburger Standort.

.

Oliver Herrmann blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche zurück. Vor seinem Einstieg bei Avison Young arbeitete er vier Jahre für das Maklerunternehmen DTZ Zadelhoff Tie Leung. Hier war er für den Ausbau der Investment-Aktivitäten in Hamburg zuständig und begleitete auf Verkäuferseite zahlreiche Transaktionen in Nord- und Ostdeutschland. Von 1998 bis 2009 war Herrmann in verschiedenen Funktionen für BNP Baribas Real Estate tätig und leitete dort mehrere Jahre das Investment-Team am Hamburger Standort. Seine Karriere begann der gebürtige Hamburger in der Vermietung beim Maklerunternehmen Colliers Apollo und einem Hamburger Maklerbüro.