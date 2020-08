Oliver Georg verstärkt Geschäftsleitung von Robert C. Spies

Oliver Georg

Oliver Georg ist ab sofort Mitglied in der Geschäftsleitung bei Robert C. Spies Gruppe mit Standorten in Hamburg, Bremen, Oldenburg und Frankfurt. Der erfahrene Investment- und Portfoliospezialist für gewerbliche Immobilien leitet zukünftig den Bereich Family Offices national und international.

„Oliver Georg wird mit dem Schwerpunkt auf die Beratung von Family Offices das Investmentgeschäft in verschiedenen Assetklassen, diskrete Markteintrittsstrategien sowie anspruchsvolle Portfoliostrukturierungen begleiten“, erläutert Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter von Robert C. Spies. „Mit ihm erhalten wir eine äußerst strategisch sowie operativ erfahrene Führungskraft, die auch den weiteren Ausbau unseres interdisziplinären Netzwerks stark vorantreiben wird.“



Oliver Georg ist seit über 30 Jahren auf nationalen und internationalen Immobilien- und Kapitalmärkten tätig. Bislang strukturierte er Immobilientranskationen in Europa und den USA mit einem Investitionsvolumen von über 2 Mrd. Euro. Weit über 150 Einzeltransaktionen hat er umgesetzt und ferner u. a. Immobilienportfolios für global agierende Investoren, Fondsinitiatoren und Family Offices aufgebaut. Hierbei lag sein Fokus auf der Akquisition und dem Ankauf von Immobilienprojekten sowie der konzeptionellen Beratung und Umsetzung von verschiedenen Investmentstrukturen.