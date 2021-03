Ole Segebarth steigt in die Geschäftsführung bei May & Co. ein

Ole Segebarth

Seit Anfang Februar 2021 verstärkt Ole Segebarth als neues Mitglied der Geschäftsführung die Projektentwicklungssparte des Immobilienunternehmens May & Co.. Der 36-Jährige ergänzt damit die Führungsriege und verantwortet bei seinem neuen Arbeitgeber fortan vornehmlich die Akquisition und Entwicklung von Büroimmobilien.

Segebarth wechselt von Colliers International, wo er seit 2017 als Associate Director im Capital Markets Team am Standort Hamburg tätig war. Davor arbeitete der auf die Immobilienwirtschaft spezialisierte Wirtschaftswissenschaftler knapp viereinhalb Jahre für die Warburg Bank im Bereich Private Banking.



„Wir freuen uns, einen so fachkundigen Immobilienexperten für unser Unternehmen gewonnen zu haben. Mit Ole Segebarth werden wir die Development-Sparte und damit unsere Marktstellung weiter ausbauen“, sagt Maximilian May, Geschäftsführer bei May & Co.



Seine berufliche Karriere begann Segebarth mit einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten bei Amelung + Partner in Hamburg. Darauf folgte ein erfolgreich abgeschlossenes BWL-Studium mit Schwerpunkt Real Estate an der zur Universität Regensburg gehörenden IREBS (Bachelor) sowie ein Master-Studium in Strategic Management an der University of Westminster in London.