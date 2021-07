Intersport wird Ankermieter im Abraham-Quartier

Der Abriss des Carl-Wilhelm-Meyer-Hauses in der Oldenburger Haarenstraße läuft auf Hochtouren. Der Hochbau für das Neubauprojekt Abraham-Quartier soll zeitnah erfolgen. Die beiden Projektpartner, Vivum GmbH und Anima Projektentwicklungsgesellschaft mbH, stellen indes mit Intersport den Ankermieter für die Gewerbeflächen vor, die Ende 2022 bezugsfertig sein sollen.

Auf rd. 5.000 m² entstehen in der Haarenstraße 11-15 insgesamt 121 Mietwohnungen sowie Einzelhandels- und Gastronomieflächen. Für mehr als 70 % der neu entstehenden Gewerbeflächen ist mit Intersport nun der Ankermieter gefunden worden. Der Sport-Händler wird nach Fertigstellung eine Fläche von 1.200 m² belegen. Für 400 m² plus Außenbestuhlung werden noch ein bis drei Mieter aus dem Einzelhandels- oder Gastronomiesegment gesucht.



„Ich bin überzeugt, dass wir hier einen hochattraktiven neuen Wohn-, Einkaufs- und Aufenthaltsort mitten in der historischen Innenstadt schaffen. Mit Intersport haben wir einen renommierten Mieter gefunden, der das bestehende Einzelhandelsangebot der Innenstadt sinnvoll erweitert. Die Oldenburger können sich wirklich auf das neue Quartier freuen, der die Innenstadt durch die 121 Wohnungen zusätzlich beleben wird“, sagt Dr. Mark Maurin, Geschäftsführer der Projektgesellschaft.



„In Cloppenburg betreibe ich bereits erfolgreich ein Intersport-Geschäft, der Sprung nach Oldenburg ist daher nicht weit und logisch. Schließlich gibt es dort noch keinen größeren Sportfachmarkt in der Innenstadt und die Lage des Abraham-Quartiers ist ideal. Schnell kamen wir ins Gespräch. Ich freue mich, ab Anfang 2023 unsere Kunden auch in Oldenburg bedienen zu können“, erklärt Oskar Laschinski, zukünftiger Betreiber des Intersport-Geschäfts im Abraham-Quartier.



„Bis Ende August sind die umfangreichen Abbrucharbeiten abgeschlossen. Unmittelbar im Anschluss startet der Tiefbau durch unsere Tochterfirma Stump-Franki aus Oldenburg“, sagt Manfred Kögler, Oberbauleiter des ausführenden Generalunternehmers PORR.