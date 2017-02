Ola Bernow neuer Team Leader Retail Investment bei JLL

Ola Bernow (38) ist seit dem 1. Februar 2017 neuer Team Leader Retail Investment bei JLL in Frankfurt. Der Diplom-Kaufmann war zuvor zehn Jahre bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt, zuletzt als Head of Real Estate Germany. Nach dem BWL-Studium an der Universität Mannheim hatte er im Rhein-Main- Gebiet bereits für die Aareal Bank und die ABN Amro Bank gearbeitet. Ola Bernow wird in der JLL-Niederlassung Frankfurt ein aktuell dreiköpfiges Team leiten.

[…]