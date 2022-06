Ohl mietet neue Fläche in Mörfelden-Walldorf

Die Ohl Logistik GmbH & Co. KG hat in Mörfelden-Walldorf südlich von Frankfurt am Main 2.700 m² Lager- und 2.100 m² Bürofläche angemietet. Das Objekt in der Kurhessenstraße 12 gehört einem Fonds von Union Investment. CBRE hat Ohl bei der Flächensuche beraten.

.

Ohl wird den neuen Standort als Rhein-Main-Hub nutzen und seine Aktivitäten dort bündeln. „Da der Suchradius aus operativen Gründen sehr eng war, konnte sich Ohl durch diese Anmietung eine der wenigen für Umschlagslogistik ausgelegten und aktuell verfügbaren Flächen in der Region sichern“, sagt Oliver Fritz, Associate Director Industrial & Logistics Frankfurt. Der Standort zeichnet sich zudem durch seine gute Anbindung an die A5 sowie an die B486 aus.