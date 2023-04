Ofi erwirbt Logistikimmobilie in Maisach von Savills IM

Ofi Invest Real Estate hat im Auftrag eines Kunden eine Core-Logistikimmobilie im Gewerbegebiet Gernlinden in Maisach erworben. Das Objekt wurde von Savills Investment Management im Auftrag seines diversifizierten paneuropäischen Flaggschiff-Fonds European Commercial Fund verkauft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das 2012 fertiggestellte Objekt verfügt über rund 21.700 m² Mietfläche mit moderner Ausstattung und ist mit einem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet. Das Objekt ist vollständig vermietet und verfügt über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Diese Investition ist für Ofi Invest Real Estate von strategischer Bedeutung, da der Großraum München einer der etabliertesten Logistikmärkte in Deutschland ist. Der Standort profitiert von einem dichten Autobahnnetz, das den Zugang zur lokalen Industrie und zum Absatzmarkt sicherstellt, und fungiert als wichtige Schnittstelle zwischen Nord- und Südeuropa.



„Dies ist unser erstes Logistikinvestment in Deutschland. Die Akquisition steht im Einklang mit unserer selektiven Investitionsstrategie, die sich auf hochwertige Objekte und Standorte konzentriert, die langfristiges Potenzial und Rentabilität bieten“, so Gégoire Bailly-Salins, Head of Transactions Europe bei Ofi Invest Real Estate SAS.



„Wir haben das Objekt in Maisach im Jahr 2013 für unseren ECF erworben. Das Objekt profitiert von einer stabilen Ausschüttungsrendite, einem langjährigen Mieter, einer hohen ESG-Qualität und einer hervorragenden Lage. Mit dieser Veräußerung haben wir die nachhaltige Nachfrage nach Core-Logistikimmobilien in Deutschland genutzt und den Wertzuwachs für unsere Investoren realisiert", kommentiert Norbert Stangelmayer, Director Fund Management bei Savills Investment

Management.



Ofi Invest Real Estate wurde bei der Transaktion von Drees & Sommer, DLA Piper und BNP Paribas Real Estate beraten. Savills IM wurde von JLL und DLA Piper unterstützt.