Officefirst verkauft Münchner Artemis

Die Blackstone-Tochter Officefirst hat eine weitere Büroimmobilie versilbert. Das Münchner Artemis geht über DW Real Estate an Goldman Sachs, die laut Markteinschätzung rund 100 Mio. Euro bezahlt haben sollen. Mit dem jüngsten Verkauf hat Officefirst noch drei Immobilien in der bayerischen Landeshauptstadt im Bestand, die allesamt zum Verkauf stehen. Hierzu gehört die 71.617 m² große Büroimmobilie Fritz-Schäfer-Straße 9, das Media Works Munich mit rund 91.080 m² sowie der rund 44.123 m² große Arabellabogen. Die jetzt verkaufte Büroimmobilie Artemis in der Landsberger Straße 155 wurde in 2000 errichtet und umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 20.652 m². Dazu kommen 281 Stellplätze.

.

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen bereits mehrfach als Verkäufer am Verhandlungstisch gesessen und die „günstige“ Marktlage genutzt. So verkaufte die Blackstone-Tochter zum Beispiel in den letzten Monaten die Fashion Mall Munich für rund 90 Mio. Euro [wir berichteten], die Berliner Büroimmobilie Focus Teleport für rund 150 Mio. Euro [wir berichteten] sowie eine Projektentwicklung in Düsseldorf [wir berichteten]. Der Großteil der Immobilien stammt aus dem ehemaligen Bestand der IVG.