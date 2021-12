Officefirst: Kristian Nittka geht, Björn Barmann kommt

Björn Barmann

Björn Barmann verantwortet ab dem 1. Januar 2022 das Asset Management der Officefirst Real Estate in der Region Süd. Er tritt damit in die Fußstapfen von Kristian Nittka, der die Position in München seit dem Frühjahr 2018 innehatte [wir berichteten] und das Unternehmen zum Jahresende verlässt.

Björn Barmann war seit 2015 für den Asset Manager Dream Global tätig. Das Unternehmen wurde Ende des Jahres 2019 von Blackstone übernommen und in die Officefirst integriert [wir berichteten]. Zu den früheren beruflichen Stationen des 46jährigen gehören unter anderem BNP Paribas RE und Fortress Investment.