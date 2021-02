Office One mietet Speicher M26 in Hamburg an

In die Hamburger Speicherstadt kommt mit Office One der erste Anbieter von flexiblen Office-Flächen. Das Unternehmen hat den kompletten historischen Speicher M26 am Sandtorkai 26 mit 4.150 m² langfristig angemietet. Hamburg Properties hat das Konzept entwickelt und bei der Anmietung beraten. Die Eröffnung des Gebäudes ist für April 2021 vorgesehen. Eigentümerin ist die Hamburger Hafen und Logistik AG, die den zum Weltkulturerbe „Speicherstadt und Kontorhausviertel” gehörenden Block für seine zukünftige Nutzung aufwendig umbaut.

.

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Innenausbau. Der 9-geschossige Speicher wird auf insgesamt 4.150 m² u.a. Platz für ein CoWorking-Bistro, abgeschlossene Büros für kleinere Unternehmen, ganze Büroetagen, CoWorking-Plätze und Konferenzräume bieten. M26 wird zudem einen großen Konferenzbereich mit vier Dachterrassen erhalten, die einen Blick über die Speicherstadt, die Hafencity und die Hamburger Innenstadt bieten. Architektonisch wird der Reiz des Objekts von der Kombination aus historischen Bauteilen und modernen Glas- und Stahlelementen geprägt. M26 befindet sich in zentraler Hamburger Lage direkt am Brooksfleet. “Wir haben frühzeitig erkannt, dass die Speicherstadt optimale Bedingungen für New-Work-Bürolösungen bietet und konnten so nach kurzer Zeit der Vermarktung Office One als neuen Mieter gewinnen. Die Stadt gewinnt damit hoch attraktive, stark nachgefragte Büroflächen”, sagt Thomas Löffler, Geschäftsführer von Hamburg Properties.



Office One betreibt bereits seit zwölf Jahren mehrere Flexible-Office-Spaces und ist derzeit mit vier Standorten in Hamburg präsent. Office One hat sich durch besonders attraktive Spaces in außergewöhnlichen Immobilien zu einem besonders interessanten Anbieter in Hamburg entwickelt. Das Konzept im Speicher M26 setzt auf die Kombination aus historischer Substanz und modernen Lösungen. So werden die zukünftigen Nutzer etwa auf eine eigene App zugreifen können, die unter anderem den Zugang zum Gebäude regelt.



Die Konferenz- und Veranstaltungsräume des Gebäudes werden auch extern zur Verfügung stehen und das Gebäude für die Hamburger Öffentlichkeit zugänglich machen, u.a. für repräsentative Anlässe, Konferenzen, Produktpräsentationen, Popup Sales, Ausstellungen, Musikevents und Kunst. Das Office One-Konzept sieht vor, dass Unternehmen die Flächen flexibel und unkompliziert anmieten und jeweils an ihren Bedarf anpassen können.



Hamburg Properties konnte mit dem dänischen Schifffahrtsunternehmen Ocean7 Projects auch bereits einen ersten Mietvertrag für Office One im Speicherblock M26 schließen. Die Mitarbeiter freuen sich auf den Einzug im April dieses Jahres.