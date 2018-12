Office Investment Markt in der CEE Region wächst überproportional

Die Office und Immobilien Märkte Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien sowie die Einflüsse darauf stehen im Mittelpunkt des neuen CEE Investment Report von CBRE. „Investoren kennen die aktuelle wirtschaftliche Situation sowie die Kennzahlen in den CEE Ländern, wir wollen allerdings auch jene Faktoren aufzeigen, die mittel- wie langfristig wichtige Entscheidungsgrundlagen für Immobilien Investments sein können“, so Andreas Ridder, Managing Director CEE bei CBRE.

Für das Jahr 2018 wird ein Investment Volumen von 5,8 Milliarden Euro in der Assetklasse Office in den CEE Ländern erwartet, insgesamt wird ein Investmentvolumen von rund 12 Milliarden Euro per Jahresende prognostiziert – knapp über dem Volumen des Jahres 2017. „Während der gesamte Investment Markt in den CEE Ländern kontinuierlich wächst, legt das Office Segment überproportional zu: 2018 wird voraussichtlich um ein Drittel mehr in Office Immobilien investiert als 2017“, so Ridder. Die Investoren kommen aus aller Welt: USA, Europa, Israel, aber auch Südafrika. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Rahmenbedingungen für Investments in den CEE Ländern inzwischen ähnlich – in manchen Bereichen sogar attraktiver - jenen in den westeuropäischen Ländern sind.



Deutliches Plus bei Nachfrage nach Büroflächen

In den CEE Ländern steigt allerdings nicht nur das Investment Volumen in Office Immobilien sondern vor allem auch der Bedarf an Office Flächen. Nach wie vor wächst der Markt für Business Services, da viele internationale Unternehmen ihre Services in die CEE Länder verlagern und für die dort beschäftigten Mitarbeiter – die inzwischen auch aus anderen Ländern wie Ukraine, Italien oder Indien kommen – Büroflächen benötigen. „Die CEE Länder könnten zu den großen Gewinnern des Brexit werden, da viele Back Office Bereiche, die bisher in London oder UK angesiedelt waren, nach Warschau, Prag oder Bukarest verlagert werden“, so Ridder.



Auch der öffentliche Bereich in den CEE Ländern wird in moderne Bürogebäude verlagert, da dieser – wie auch Unternehmen, die expandieren – versucht, die besten Mitarbeiter durch entsprechende Offices zu gewinnen bzw. zu überzeugen. „Sowohl der öffentliche Sektor als auch die expandierende Privatwirtschaft haben erkannt, dass die Qualität der Offices direkt proportional zu jener der Mitarbeiter ist. Moderne Bürogebäude müssen über Wellness Angebote verfügen und Services bieten, die den Mitarbeitern des Leben vereinfachen“, so Ridder mit Hinweis auf den aktuellen EMEA Occupier Survey von CBRE.



Einen beeindruckenden Anstieg gab es bei flexibel genutzten Büroflächen in den letzten drei Jahren in der CEE Region: in Warschau wurden im Jahr 2015 nur 0,7% der Flächen flexibel genutzt, 2018 waren es bereits 8,3%. In Budapest soll der Anteil schon bald bei 8% liegen, in Bratislava sogar bei 15%.



Die Netto-Absorption von Büroflächen in den CEE Hauptstädten betrug in der ersten Jahreshälfte 2018 rund 700.000 m² (im Jahr 2017 lag die Netto-Absorption bei 1,4 Millionen m²). Die große Nachfrage begünstigt wiederum neue Entwicklungen. Zum modernen Bürobestand (ca. 21,1 Mio. m²) in den fünf CEE Ländern Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei und Rumänien kommen in den nächsten drei Jahren weitere sechs Mio. m² hinzu, was einen jährlichen Anstieg von ca. 9% bedeutet.



Lange Entwicklungsprozesse bei Immobilien

Die Anforderungen an Technologien werden in Zukunft eine große Rolle spielen. Dauert der Innovationszyklus im Bereich High-Tech in der Regel etwa 18 Monate, so kann der Entwicklungsprozess bei Immobilien bis zu fünf Jahre dauern. Die Herausforderung für Entwickler wird sein, Immobilien zu entwickeln, die langfristig mit dem technischen Fortschritt mithalten können, bzw. entsprechend einfach angepasst werden können. „Diese Herausforderung ist allerdings kein Phänomen, das auf die CEE Länder beschränkt ist, die Entwicklungszyklen bei Immobilien sind weltweit im Vergleich zu anderen Branchen sehr lang“, so Ridder abschließend.