Offenbacher Main Gate East heißt ab sofort WAYV

Das bisher unter dem Arbeitstitel Main Gate East bekannte, von Eyemaxx entwickelte Bürohochhausprojekt auf der Offenbacher Hafeninsel heißt ab sofort WAYV. Mit seiner prägnanten Architektur und einer Höhe von ca. 70 Metern bildet der 18-geschossige Tower künftig den östlichen Auftakt in das urbane Hafenquartier und zugleich das höchste Wahrzeichen am zentralen Hafenplatz. Eyemaxx hatte das Projekt Ende 2018 von 6B47 Germany übernommen [wir berichteten].

