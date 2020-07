Offenbacher GustavsHof liegt voll im Zeitplan

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt und die FFM-Architekten Tovar + Tovar Part GmbB haben gestern für ihr gemeinsames Offenbacher Wohnungsprojekt GustavsHof das Richtfest gefeiert. Im Beisein von Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, die NHW-Geschäftsführer Dr. Thomas Hain und Monika Fontaine-Kretschmer sowie Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke wurde gemeinsam mit den am Bau beteiligten Firmen sowie Gästen aus Kommunalpolitik und Nachbarschaft die Richtkrone gehisst.

.