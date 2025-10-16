Laufender Umbau des Ex-Kaufhofs
Offenbach: René Weber wird zweiter Geschäftsführer der Station Mitte
Die Station Mitte GmbH hat für die Umbauphase neben Andreas Herzog einen zweiten Geschäftsführer bekommen: René Weber, seit Anfang 2023 einer der beiden Geschäftsführer der Stadtwerke-Tochter GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach, hat zum 15. Oktober die Aufgabe zusätzlich übernommen. Der Magistrat hat dieser Personalie während seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.
Die Station Mitte GmbH, eine Tochter der Stadtwerke-Gesellschaft GBO Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach, ist verantwortlich für die aktuellen Arbeiten in dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude an der Frankfurter Straße 12-16. Sie begleitet die Transformation des ehemaligen Warenhauses in die neue Station Mitte, vermarktet anschließend die noch freien Flächen und wird das Gebäude nach Fertigstellung betreiben. Webers Vertrag endet mit dem Abschluss der Umbauarbeiten an dem Gebäude. Für diese Aufgabe erhält René Weber kein zusätzliches Geschäftsführergehalt, sondern eine Aufwandvergütung.
„René Weber hat bereits nach der Insolvenz der Kaufhof AG den gesamten Prozess um den Kauf der für die Offenbacher Innenstadt so wichtigen Immobilie durch die GBO mit großem Sachverstand begleitet“, sagt Martin Wilhelm, Stadtkämmerer und Aufsichtsratsvorsitzender der Station Mitte GmbH. „Er ist seit 20 Jahren für die GBO tätig und bringt umfangreiche Erfahrungen im Immobilienbereich mit. Die GBO ist zudem die Muttergesellschaft der Station Mitte GmbH. René Weber wird die Projektsteuerung, die bei der Stadtwerke-Tochter OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH liegt, und den ausführenden Generalübernehmer, für den das Auswahlverfahren derzeit noch läuft, beim Umbau des Gebäudes in die Station Mitte als Herz der Innenstadt begleiten.“
Er ist bei der Station Mitte GmbH für die bauliche Umsetzung der Räume für die Stadtbibliothek sowie für die weiteren Gewerbeflächen in dem prägnanten Gebäude verantwortlich. Andreas Herzog, der bei der Station Mitte seit deren Gründung 2024 die Geschäfte allein geführt hat, freut sich, dass René Weber mit an Bord ist. „René Weber hat eine herausragende Expertise im Immobilienbereich“, sagt Andreas Herzog. „Gemeinsam werden wir dieses besondere Gebäude für die Zukunft ausrichten.“ Herzog bleibt für den Vertrieb der Gewerbeflächen und die Konzeption sowie die spätere Unterhaltung der Sonderimmobilie zuständig. Er ist bei den Stadtwerken Offenbach auch Geschäftsführer der SBB Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH und der SFO Sport und Freizeit GmbH Offenbach.
„Es ist eine spannende Herausforderung, diese interessante und auch einmalige Aufgabe zu übernehmen“, sagt der neue Geschäftsführer René Weber. „Wir lassen hier aus dem vormals leerstehenden Gebäude ein lebendiges Zentrum für die Innenstadt entstehen. So eine Chance bietet sich nur selten und ich freue mich, hier meine Erfahrungen einbringen zu können und Verantwortung tragen zu dürfen.“