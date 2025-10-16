Offenbach: René Weber wird zweiter Geschäftsführer der Station Mitte

Die Station Mitte GmbH in Offenbach hat mit René Weber einen zweiten Geschäftsführer benannt. Der GBO-Manager begleitet die Bauphase zur Umwandlung des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes an der Frankfurter Straße in die neue „Station Mitte“ mit Stadtbibliothek und neuen Gewerbeflächen. Der Magistrat hat der Personalie jetzt zugestimmt.

