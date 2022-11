Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann überreichte am Mittwoch fünf Förderbescheide über zusammen 5,2 Mio. Euro in Offenbach an Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke. In Offenbach wird Städtebau großgeschrieben: Mit fünf Maßnahmen ist die Stadt in den drei Programmen der Städtebauförderung – „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ – vertreten.

[…]