Dreger und DWG erwerben noch im Bau befindliches Wohnprojekt in Offenbach

Die Dreger Immobiliengruppe hat gemeinsam mit ihrem Co-Investor, der DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft, eine noch im Bau befindliche Projektentwicklung am Platz der Deutschen Einheit 5 in Offenbach erworben. Das an die Fußgängerzone in der Frankfurter Straße angrenzende Projekt, bestehend aus 60 kleinteiligen Wohneinheiten sowie einer im Erdgeschoss geplanten Gastronomie- und Einzelhandelsfläche, wurde von einem Family Office zu einem nicht näher genannten Preis veräußert und soll bis zum 2.Quartal 2021 fertiggestellt werden. Die Frankfurter Niederlassung von Aengevelt war vermittelnd tätig.

„Für unser bereits an anderen Standorten (u.a. in Offenbach, Frankfurt-Niederrad und Aschaffenburg) erfolgreiches City Wohn-Konzept konnten wir uns einen hervorragenden Standort mit exzellenter Infrastruktur sichern“, freut sich Dreger Geschäftsführer Johannes K. Dreger.



„Trotz der baulichen Komplexität konnte im Rahmen des Vermarktungsprozesses eine erhebliche Investoren-Nachfrage generiert werden. Dies spricht klar für die fortgesetzt positive Akzeptanz des Offenbacher Immobilienmarkts bei Nutzern und Investoren“, ergänzen Aengevelt Niederlassungsleiter Daniel Milkus und Senior Berater Mario Vukadin.