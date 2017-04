Offenbach: Baubeginn für 85 neue Wohnungen im ehemaligen Heinrich-Schleich-Haus

Hessenring 55

Neue Nutzung für das ehemalige Seniorenpflegeheim „Heinrich-Schleich-Haus“ am Hessenring 55 in Offenbach: In dem Objekt aus dem Jahr 1877 realisiert ErSa 3 GmbH & Co. KG das Wohnbauprojekt „Seerosengarten Offenbach“ mit insgesamt 85 Eigentumswohnungen. Der Baustart für den ersten Bauabschnitt mit 37 Wohnungen ist nun erfolgt, planmäßig sollen die ersten Wohnungen im Sommer 2019 bezugsfertig sein.

Das Projekt umfasst zudem eine private Parkanlage mit Weiher und einem Kinderspielplatz.

Die Entwürfe stammen aus der Feder des Architekten Achim Gekle von plangold. ErSa 3 hat das Objekt sowie das Areal von der Stadt Offenbach erworben.



Vertriebsstart der Wohnungen bereits erfolgt

Die Wohnungen im ersten Bauabschnitt verfügen über 1 bis 3,5 Zimmer, sind zwischen 46 und 116 Quadratmeter groß und teilweise barrierefrei. Die Loftwohnung ist 202 m² groß. Zu fast allen Einheiten gehört ein eigener Balkon, eine Loggia oder ein Privatgarten. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme. In den Wohnräumen ist Parkett verlegt, alle Etagen sind über einen Aufzug erreichbar. Die Kaufpreise für die Etagenwohnungen liegen zwischen ca. 178.308 und 499.000 Euro. Der Vertriebsstart ist erfolgt, den Verkauf der Wohnungen verantwortet die Corpus Sireo Makler GmbH.