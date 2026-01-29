Offenbach: 30-Millionen-Neubau der Ernst-Reuter-Schule fertig

In Stadtteil Rumpenheim steht der neue Grundschulbau der Ernst-Reuter-Schule kurz vor der Inbetriebnahme. Rund 270 Kinder ziehen Anfang Februar in das moderne Gebäude ein. Die Stadt investiert rund 30,5 Mio. Euro, ergänzt durch KfW-Fördermittel.

.

Der Neubau der Grundschule an der Ernst-Reuter-Schule ist weitgehend abgeschlossen. Bodenbeläge und Wandarbeiten sind fertig, derzeit laufen letzte Montagearbeiten sowie die Möblierung. Rund 270 Schülerinnen und Schüler der Grundstufe werden Anfang Februar in das neue Gebäude umziehen.



Insgesamt besuchen derzeit etwa 850 Kinder und Jugendliche die integrierte Gesamtschule im Offenbacher Stadtteil Rumpenheim. Perspektivisch ist ein Ausbau auf bis zu 1.050 Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Dafür sind weitere kleinere An- und Umbauten am Hauptgebäude sowie ein separater Mehrzweckraum auf dem Schulhof geplant, erläutert Planungs- und Baudezernent Paul-Gerhard Weiß.



Der dreigeschossige Neubau schließt südlich an das Bestandsgebäude an und wurde in nachhaltiger Hybridbauweise errichtet. Begrünte Dächer, Photovoltaik-Anlagen sowie barrierefreie Erschließung gehören zum Konzept. Das Erdgeschoss mit Ganztagsbereich, Bibliothek und Kunsträumen steht der gesamten Schule offen, während die Obergeschosse als jahrgangsweise Lerncluster organisiert sind.



Die Baukosten belaufen sich aktuell auf rund 30,5 Mio. Euro. Für das Projekt erhält die Stadt Fördermittel der KfW in Höhe von 674.450 Euro sowie einen zinsvergünstigten Kredit.