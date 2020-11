Off-Market-Segment wächst und geht gestärkt aus Corona-Krise hervor

Das Off-Market-Segment wird im Vergleich zu On-Market-Abschlüssen weiterhin wachsen und geht gestärkt aus der Corona-Rezession hervor. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage bei institutionellen Investoren. Die Umfrage wurde von bulwiengesa im Auftrag von HPBA durchgeführt. Fast 54 Prozent der Befragten rechnen mit einer Zunahme von Off-Market-Transaktionen, während nur 15 Prozent der Befragten Zuwächse bei On-Market-Modellen erwarten. Allerdings rechnen mehr als zwei Drittel aller Umfrageteilnehmer generell mit einem Abschwung auf den deutschen Immobilientransaktionsmärkten wegen der Corona-Krise.

„Die Off-Market-Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Off-Market-Segment mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 40 Milliarden Euro kein Nischenmarkt ist“, sagt John Amram, Geschäftsführer bei HPBA. Dass dieses Marktsegment nun weiter wächst, zeigt, dass die Marktakteure Vorteile wie hohe Abschlusswahrscheinlichkeit, Vertraulichkeit oder auch einen geringeren Zeit- sowie Kostenaufwand im Vergleich zu Bieterverfahren sehr schätzen“, ergänzt Amram.



Höhere Abschlusswahrscheinlichkeit

Die Erfolgsquote von Off-Market-Transaktionen liegt im Schnitt 17 Prozentpunkte höher als bei On-Market-Transaktionen. Ein Viertel aller Transaktionen hat sogar eine Off-Market-Erfolgsquote von 100 Prozent. Der Anteil derer, die eine hundertprozentige Erfolgsquote haben, liegt off-market sogar doppelt so hoch wie on-market. Das arithmetische Mittel liegt bei einer Erfolgsquote von 55 Prozent, somit ist mehr als jede zweite Off-Market-Transaktion erfolgreich. Bei On-Market-Verfahren ist dies nicht der Fall, dort führen nur rund 38 Prozent der verfolgten Transaktionen zum erfolgreichen Abschluss.



Notverkäufe erwartet

Mehr als 67 Prozent aller Befragten rechnen mit einer mäßigen bis starken Zunahme von Notverkäufen auf den Immobilientransaktionsmärkten, während rund ein Drittel davon ausgeht, dass sich keine Veränderung zeigt.



Professionelle Investorengruppen aus Deutschland

Der überwiegende Teil des Kapitals im Off-Market-Segment speist sich aus inländischen Quellen. Zudem sind Off-Market-Transaktionen tief im professionell-institutionellen Markt verankert. Über die Hälfte aller Transaktionen wird von Projektentwicklern und Immobilienfonds durchgeführt. An dritter Stelle stehen Family Offices mit rund 14 Prozent, gefolgt von Versicherungen, Private-Equity-Investoren und Aktiengesellschaften.



Zehn Prozent der Marktakteure verkaufen ausschließlich off-market

Nachdem in den vorangegangenen zwei Studien allein die Marktdurchdringung von Off-Market- und On-Market-Transaktionen ermittelt wurde, zeigt die aktuelle Umfrage: Nur etwas mehr als drei Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwölf Monaten keine Off-Market-Ankäufe getätigt. Bei den Verkäufen lag dieser Wert bei mehr als einem Drittel. Somit zeigt sich, dass einige Akteure nach wie vor zögern oder durch die eigenen Compliance-Richtlinien gehindert werden. Rund zehn Prozent aller Befragten verkaufen jedoch inzwischen ausschließlich off-market.



Büroimmobilien sind wichtigste Assetklasse

Mit einem Anteil von beinahe 38 Prozent aller Verkäufe sind Büroimmobilien der stärkste Teilmarkt im Off-Market-Bereich, gefolgt von Wohnen mit rund 34 Prozent. Für die Verkäufe von Projektentwicklungen ist dieser Wert umgekehrt, dort führen Wohnimmobilien leicht vor Büroimmobilien.