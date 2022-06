Die OFB hat für das 10tral in der Frankfurter Innenstadt die letzten rund 790 m² Bürofläche an die Personalberatung Brownian Motion GmbH vermietet. Der Mieter bezieht seine neuen Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss voraussichtlich im Januar 2023. Damit ist das Büro- und Geschäftshaus in der Bleidenstraße 6 zu 95 Prozent vermietet.

Fotos: OFB Projektentwicklung



