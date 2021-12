OFB unterzeichnet ersten neuen Mietvertrag im 10tral

Die OFB Projektentwicklung unterzeichnet den ersten neuen Mietvertrag für das Büro- und Geschäftshaus 10tral. Der Softwaredienstleister Portagon wird 3.420 m² Bürofläche in dem Revitalisierungsprojekt, das bis zum vierten Quartal des Jahres 2022 fertiggestellt werden soll [wir berichteten], beziehen.

