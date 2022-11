OFB unterstützt Kommunen bei Wiederaufforstung

Die immer häufiger eintretenden Witterungsextreme wie Trockenheit, Hitze und Stürme setzen den deutschen Waldgebieten extrem zu. In Folge ist das Ökosystem Wald geschwächt, Schädlinge breiten sich aus und die essenziellen ökologischen Leistungen des Waldes drohen unterzugehen. Die OFB möchte dieser Entwicklung entgegenwirken und unterstützt Kommunen im Vogelsbergkreis bei der Aufforstung betroffener Waldgebiete.

Im Verlauf von Bauprojekten sollen anlässlich erreichter Meilensteine wie Grundsteinlegungen oder Fertigstellungen von Bauprojekten jeweils 1.000 heimische Laub- und Nadelbäume in Kommunalwäldern im Bereich des Forstamtes Schotten gepflanzt werden.



„Mehr denn je spielt das Ökosystem Wald als CO2-Speicher und Sauerstoff-Produzent eine wichtige Rolle. Es ist uns daher ein großes Anliegen, eine gesunde Waldentwicklung zu fördern. Durch unsere Kooperation mit der Forstbetriebsgemeinschaft Westlicher Vogelsberg und HessenForst, Forstamt Schotten können die Kommunen in der Region Vogelsberg beschädigte Waldgebiete wieder aufforsten und die Pflege der Bäume sicherstellen. Damit wollen wir den Wald als CO2-Senke nachhaltig stärken“, kommentiert Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB, das Engagement.



Anlässlich der zuletzt erreichten Projektmeilensteine, wie die Grundsteinlegungen für die Bauprojekte Atreeum und Platinum sowie den ersten Bauabschnitt in Seven Gardens, hat die OFB in der aktuellen Pflanzperiode 4.000 neue Bäume pflanzen lassen.