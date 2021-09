OFB und Instone legen Grundstein in der Friedenauer Höhe

Ein Joint Venture aus der OFB Projektentwicklung GmbH und Instone Real Estate hat den Grundstein für 537 Wohnungen in der Friedenauer Höhe gelegt und damit einen wichtigen Meilenstein für eines der größten Wohnbauprojekte in Berlin erreicht. Insgesamt entstehen im Stadtteil Friedenau rund 1.060 Wohnungen in zwei Realisierungsabschnitten.

