OFB und Hansainvest in Thüringen handelseinig

Logistikpark am Erfurter Kreuz

Die OFB hat einen Teil ihrer Logistikimmobilie am Industriestandort „Erfurter Kreuz“ weitergereicht. Nachdem der Projektentwickler nach einer Vorvermietungsquote von fast 70 Prozent im Februar mit dem Bau des hochmodernen Internationalen Logistikparks (ILP) gestartet ist, konnte dieser nun auch den ersten Bauabschnitt erfolgreich bei einem Endinvestor platzieren. Die Hansainvest wird die von der KNV Gruppe angemietete Logistikimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von 43.920 m² in ihr Portfolio übernehmen.

Insgesamt umfasst das OFB-Projekt ungefähr 65.000 m² Hallenfläche, wovon durch die Anmietung des Medienlogistikers KNV zu Beginn des Jahres bereits gut zwei Drittel vermarktet sind. Die KNV Gruppe ist mit der Medienlogistik KNV Logistik bereits in Erfurt ansässig und erweitert ihre Kapazitäten in der Region. Die Anmietung im OFB-Komplex dient über 90.000 Palettenstellplätze und mehr als 50.000 Wannenstellplätze als Ersatzlager. Dieses soll vorrangig der KNO Verlagsauslieferung als Reservelager sowie als Anlieferungslager für Großmengen dienen und kann zudem die Auslieferung in Spitzenzeiten unterstützen. Die räumliche Nähe bietet optimale Voraussetzungen, um die Ware innerhalb kürzester Zeit durch mehrmals täglich fahrende Shuttle-LKWs in das Logistikzentrum zu transportieren. Die Grundsteinlegung fand bereits im Mai statt. Da alles nach Plan läuft, ist die Übergabe des ersten von vier Hallenabschnitten mit jeweils rund 10.400 m² für November geplant. Bis Ende des Jahres wird dann der komplette erste Bauabschnitt an den Mieter übergeben.



„Der attraktive Standort und die hohe Vorvermietungsquote sorgen dafür, dass zur Vermietung des zweiten Bauabschnitts ebenfalls bereits gute Gespräche stattfinden“, so Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung.



Die Ost-Westverbindung der Autobahn A4 zwischen Hessen und Sachsen bildet mit der Nord-Südtrasse der A 71 von Bayern nach Sachsen-Anhalt in der Mitte von Thüringen das Erfurter Kreuz. Die mit der Ausweisung als Industriegebiet mögliche 24 h-Nutzung bietet zusätzliche Vorteile. Über 500 Unternehmen sind hier bereits ansässig.