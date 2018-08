OFB und Groß & Partner verkaufen SAP-Gebäude in Eschborn

SAP-Gebäude

© OFB / Groß & Partner

Die Bauherren OFB Projektentwicklung GmbH und Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH haben das exklusiv an SAP vermietete Bürohochhaus in Eschborn-Süd verkauft. Der neue Standort des europäischen Marktführers für Unternehmenssoftware umfasst rund 9.300 m² Mietfläche auf elf Geschossen sowie 300 Stellplätze in dem ebenfalls auf dem Grundstück neu errichteten Parkhaus.

.

Besonderheiten des eindrucksvollen Bauwerks sind, neben der hochwertigen Fassade, ein repräsentativer Kundenbereich in Form einer zweigeschossigen Lounge in der 9. und 10. Etage sowie eine Dachterrasse mit jeweils spektakulären Ausblicken auf die Frankfurter Skyline und den Taunus. Darüber hinaus sorgen mehrere separate Recreation-Lounges und ein modernes Casino für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die Entwürfe des nachhaltigen Objekts stammen vom Büro KSP Jürgen Engel Architekten. Eine Zertifizierung mit LEED Gold ist vorgesehen. Bei der Transaktion war JLL für die Verkäufer beratend und vermittelnd tätig. Über den Namen des Investors und die Transaktionssumme wird Stillschweigen bewahrt.