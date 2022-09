OFB-Tochter zieht ins Düsseldorfer „Eckhaus“

Das Eckhaus

© Fay Projects

Die OFB-Tochtergesellschaft GGM Real Estate Management GmbH wird auf rund 180 m² in das „Eckhaus“ ziehen. Das Geschäftshaus in der prominenten Düsseldorfer Einkaufsmeile Schadowstraße entwickeln Fay Projects und Alfons & Alfreda. Es verfügt über rund 1.600 m² Gesamtmietfläche moderne Büro- (ca. 700 m²) und Einzelhandelseinheiten (ca. 900 m²) bietet. Der Mietvertrag mit der OFB Projektentwicklung hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Das Tochterunternehmen wird die Flächen in der Schadowstraße 78 Anfang 2023. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Eigentümerseite beratend tätig, der Mieter wurde von CBRE beraten.

