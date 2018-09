Doppelter Verlust für Die Developer in Düsseldorf

Die Developer Projektentwicklung GmbH muss gleich zwei personelle Verluste hinnehmen: Aus gesundheitlichen Gründen ist der langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Buchmann zurückgetreten, zudem wechselt der Senior Projektmanager Andreas Reichau zur Konkurrenz und wird künftig den Düsseldorfer Standort der OFB Projektentwicklung GmbH leiten.

.

Geschäftsführerwechsel bei Die Developer

Die Landmark-Projekte „Clara & Robert“ sowie „Horizon“ sind fertig, was für den langjährigen Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Buchmann nach eigenen Angaben ein guter Zeitpunkt ist, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. „Ich habe mich aufgrund gesundheitlicher Themen in den letzten Jahren entschieden, nach dreißig Jahren Projektentwicklung und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Stefan Mühling zur Etablierung von Die Developer‘ kürzer zu treten. Das geht meines Erachtens nur mit einem klaren Schnitt„, so Buchmann. Die Geschäftsführungen in den Projektgesellschaften übernehmen die Senior Projektentwickler Melike Wirth und Bastian Julius. Er gehe im besten Einvernehmen mit Stefan Mühling, Rainer Eichholz und Kurt Zech.



OFB-Standort Düsseldorf unter neuer Führung

Andreas Reichau, bisher Senior Projektmanager bei dem Projektentwickler „Die Developer“, ist zum 1. September zur Konkurrenz gewechselt. Der Immobilienprofi wird bei der OFB die Position von Jens Platt übernehmen, der sich neuen Aufgaben widmen will und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.



Nach dem Studium, das er als Diplom-Ingenieur der Architektur abschloss, war Andreas Reichau u. a. 16 Jahre als Architekt und später als Geschäftsführer bei RKW Rhode Kellermann Wawrowsky in Frankfurt und Düsseldorf tätig. Darauf folgten leitende Funktionen bei agn Niederberghaus & Partner GmbH und bei der pbr Planungs­­büro Rohling AG. In seiner bisherigen Funktion hat er Projekte wie das „Forum Krefeld“ oder das „urban soul“ in Bonn verantwortlich begleitet.



Bei der OFB in Düsseldorf wird Reichau insbesondere auch die Entwicklung und Realisierung des „Literatur-Quartier“ in Essen (ehemals Funke-Medien-Areal) verantworten, für das derzeit das Bauleitplanverfahren läuft. Der Frankfurter Projektentwickler hat das 16.500 m² große Grundstück der alten Firmenzentrale der Funke-Mediengruppe im Bereich Kruppstraße, Friedrichstraße und Sachsenstraße Ende letzten Jahres erworben. Der Zeitungsverlag hatte sich zum Verkauf der alten sanierungsbedürftigen Gebäude aus den 1950er und 1970er Jahren entschieden, da er in diesem Jahr in sein neues Quartier im Universitätsviertel gezogen ist. Genaue Pläne zum Areal hatte die OFB erstmals im Dezember vorgestellt. Demnach soll auf der Basis des städtebaulichen Wettbewerbs ein urbanes Quartier mit Hotel-, Büro- und Einzelhandelsnutzung sowie Wohnungen entstehen.