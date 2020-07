OFB reicht Bauantrag für das „Netzwerk“ in Leipzig ein

Die OFB Projektentwicklung GmbH hat den Bauantrag für das neue Hauptquartier der Mercateo Gruppe in Leipzig eingereicht. Der Betreiber einer B2B-Handelsplattform und eines B2B-Netzwerks für Geschäftskunden in Europa hat das neue Bürogebäude im Herzen der Stadt für 10 Jahre von der OFB angemietet. Bereits Ende des letzten Jahres wurde die geplante Verlegung des Hauptsitzes der Mercateo Beteiligungsholding AG von München in der Messestadt bekannt [wir berichteten]. Das Bürogebäude mit dem Namen „Netzwerk“ wird mit Jahresbeginn 2023 seine Pforten für die bis zu 500 Mitarbeiter öffnen.

