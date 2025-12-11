OFB realisiert neue Hauptverwaltung der Frankfurter Sparkasse

Mit dem Neubau an der Hauptwache kehrt die Frankfurter Sparkasse ins Herz der Innenstadt zurück. Das geplante Gebäude mit klarer Fassade, Dachakzent und 10.000 m² Nutzfläche wird künftig neuer Hauptsitz und direkter Kundenstandort zugleich. Mit der Realisierung wurde jetzt die OFB Projektentwicklung beauftragt.

Auf dem Grundstück „An der Hauptwache 1“ entsteht ein modernes Büro- und Geschäftshaus mit rund 10.000 m² Nutzfläche. Der Standort liegt im Zentrum Frankfurts, in unmittelbarer Nähe zur Hauptwache und zur Katharinenkirche. Der Entwurf sieht sechs oberirdische und zwei unterirdische Geschosse vor. Die Fassade ist klar gegliedert und erhält durch die markante Dachform einen unverwechselbaren Charakter. Hessens größte Sparkasse wird die „Hauptwache 1“ künftig als neuen Haupt- und Verwaltungssitz nutzen und verlegt damit ihre Präsenz in das Herz der Frankfurter Innenstadt. Gleichzeitig entstehen attraktive Flächen für den direkten Kundenkontakt.



Hinsichtlich der Nachhaltigkeit wird das Gebäude höchsten Anforderungen entsprechen. Es ist eine Zertifizierung nach dem Nachhaltigkeitsstandard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorgesehen. Darüber hinaus wird eine ESG-Verifikation zur EU-Taxonomie durch die DGNB angestrebt. Auch im Bereich der digitalen Konnektivität strebt das Projekt höchste Qualität an: Eine WiredScore-Gold-Zertifizierung ist geplant.



Die Frankfurter Sparkasse hatte das ehemalige Grundstück im Jahr 2024 inklusive des darauf befindlichen Rohbaus erworben [wir berichteten]. Die Planungen wurden zwischenzeitlich angepasst und auf die Bedürfnisse der Sparkasse zugeschnitten. Nun wird die moderne Zentrale mit der Planungs- und Ausführungskompetenz der OFB realisiert. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 vorgesehen.