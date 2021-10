OFB realisiert Biotechnologie-Campus an der Alten Messe

Die OFB entwickelt in Leipzig bis zum vierten Quartal 2024 einen Biotechnologie-Campus. Der erste Bauteil mit rund 10.425 m² oberirdischer Mietfläche ist bereits vollständig an das Biotechnologieunternehmen c-lecta vermietet. Der Kaufvertrag für das insgesamt rund 11.650 m² große Grundstück in der Straße Alte Messe wurde im Juli dieses Jahres beurkundet. Verkäufer des Grundstücks ist die Levg mbh die für die Entwicklung und Vermarktung des Standorts „Alte Messe“ verantwortlich zeichnet.

