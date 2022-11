Die OFB Projektentwicklung geht ihr drittes Logistikprojekt in Thüringen an. Ihr jüngstes Projekt plant die Helaba-Tochter im Zentrum des thüringischen Landkreises Gotha. Der Ankauf eines rund 35.000 m² großen Grundstücks in der Gemeinde Emleben ist bereits erfolgreich abgeschlossen.

Fotos: OFB Projektentwicklung GmbH



