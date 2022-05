Gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen hat die OFB Projektentwicklung den Grundstein für den Neubau der Zentrale der HA Hessen Agentur gelegt. Das an der Mainzer Straße 118 in Wiesbaden gelegene Bürogebäude „Platinum“ setzt neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit.

[…]