OFB holt Simone Moser in die Geschäftsführung

Simone Moser

© Lukas Hofstätter/www.hofstaetter.de

Die OFB-Geschäftsführung in Frankfurt wird zukünftig zweiköpfig. Ab 1. Juli 2021 ergänzt Simone Moser (41) die Chefetage mit deren Vorsitzenden Klaus Kirchberger. Sie wird hierbei insbesondere die Verantwortung für die Bereiche Controlling, Finanzen, IT, Organisation und Personal übernehmen.

Nach einer Banklehre bei der Deutschen Bank und berufsbegleitendem Studium an der Frankfurt School of Finance & Management durchlief Simone Moser seit 1999 mehrere Stationen im Deutsche Bank Konzern, zuletzt war sie dort als Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank Region Württemberg tätig. Nach 18 Jahren wechselte sie 2018 zur I Live Group GmbH in Aalen und übernahm dort die Position des COO und CIO.



„Mit Simone Moser wird die OFB ihren Weg als anerkannte Projektentwicklerin von Gewerbe- und Wohnimmobilien erfolgreich im deutschen Immobilienmarkt fortsetzen können“, erläutert Klaus Kirchberger.



„Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Simone Moser. Ihre Vita als Bankerin und Geschäftsführerin eines innovativen Immobilienunternehmens passt ausgezeichnet zur dynamischen Entwicklung der OFB als Teil der Helaba Gruppe“, kommentiert Christian Schmid, Mitglied des Vorstands der Helaba und Aufsichtsratsvorsitzender der OFB.